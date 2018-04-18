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الصحة الفلسطينية: 33 شهيدا و4279 مصابا برصاص الاحتلال منذ بدء مسيرة العودة

الأربعاء، 18 أبريل 2018 11:45 ص
الصحة الفلسطينية: 33 شهيدا و4279 مصابا برصاص الاحتلال منذ بدء مسيرة العودة الجيش الإسرائيلى - صورة أرشيفية


كتب- هاشم الفخرانى
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 33 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 4279 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلى منذ بدء مسيرة العودة الكبرى فى 30 مارس الماضى على حدود قطاع غزة وحتى اللحظة.

 

وأوضحت الوزارة فى بيان، أن من ضمن الشهداء 3 أطفال، ومن ضمن الإصابات 642 طفلا و243 سيدة.

 

وأشارت إلى أن 1539 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحى، 388 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، 478 إصابات أخرى، و1878 استنشاق غاز منها 459 حالة اختناق أدت إلى دخولها للمستشفى.

 

وحول درجة الخطورة فى مجمل الإصابات التى وصلت للمستشفيات، ذكرت الوزارة أن 134 إصابة وصفت بالخطيرة، 1183 متوسطة، و2962 طفيفة.

 

وبينت أن 196 إصابة فى الرقبة والرأس، 384 فى الأطراف العلوية، 96 بالظهر والصدر، 116 بالبطن والحوض،1496 فى الأطراف السفلية، و113 في أماكن متعددة.

 

وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر الطواقم الطبية والصحفية، مما أدى إلى إصابة 44 من المسعفين والدفاع المدنى بالرصاص الحى والاختناق بالغاز، واستهداف مباشر أدى إلى تضرر جزئى فى 19 سيارة إسعاف ودفاع مدنى وإعاقة حركتها.

 

وأشارت إلى استهداف الطواقم الصحفية، ما أدى لاستشهاد الزميل ياسر مرتجى وإصابة 66 آخرين بالرصاص الحى والاختناق.

 

وأوضحت وزارة الصحة، أن هناك إصابات مباشرة أدت إلى بتر 4 مصابين فى الأطراف العلوية و13 فى الأطراف السفلية.

 

وانطلقت مسيرة العودة السلمية فى 30 مارس الماضى على الحدود الشرقية لقطاع غزة بمشاركة عشرات آلاف الفلسطينيين، وستستمر حتى 15 مايو المقبل "يوم النكبة الفلسطينية"، وذلك للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التى هجروا منها.


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