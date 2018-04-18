video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الكويتى ينشر صور لقواته المشاركة فى "درع الخليج المشترك 1"

الأربعاء، 18 أبريل 2018 03:36 م
الجيش الكويتى ينشر صور لقواته المشاركة فى "درع الخليج المشترك 1" القوات الكويتية المشاكة فى تمرين درع الخليج


كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

نشر الحساب الرسمى للجيش الكويتى على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، صور للقوات الكويتية المشاركة فى تمرين "درع الخليج المشترك 1"، وذلك عقب عودتهم إلى الكويت، عقب الانتهاء من التمرين الذى عقد بالمملكة العربية السعودية.

وذكر بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، أن التمرين نفذ فى السعودية من 20 مارس حتى 16 أبريل الجارى، بمشاركة القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجى، وعدد من القوات المسلحة بالدول الشقيقة.

وأشار إلى أن القوة الكويتية شاركت أمس فى المشروع النهائى الذى اختتمت فعالياته بحضور ملوك ورؤساء وكبار ممثلى الدول المشاركة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمين ملتقى الإعلام بالكويت: 70 إعلاميا مصريا يشاركون فى الدورة الـ15 للملتقى

المنتخب: السولية ومحمود عبد العزيز أبرز الوجوه الجديدة المرشحة لودية الكويت

الداخلية الكويتية تدعو مخالفى الإقامة مجددا لتسوية أوضاعهم قبل 22 أبريل الجارى

شكاوى حقوقية فى الكويت بسبب خطبة جمعة تتناول حرية المرأة

المنتخب يطلب جواز سفر حارس الإنتاج الحربى استعدادا لودية الكويت

الكويت

السعودية

تمرين درع الخليج

الخليج

الجيش الكويتى




لا تفوتك
القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة