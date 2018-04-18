الجيش الكويتى ينشر صور لقواته المشاركة فى "درع الخليج المشترك 1"







كتب مصطفى عنبر

نشر الحساب الرسمى للجيش الكويتى على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، صور للقوات الكويتية المشاركة فى تمرين "درع الخليج المشترك 1"، وذلك عقب عودتهم إلى الكويت، عقب الانتهاء من التمرين الذى عقد بالمملكة العربية السعودية.

وذكر بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، أن التمرين نفذ فى السعودية من 20 مارس حتى 16 أبريل الجارى، بمشاركة القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجى، وعدد من القوات المسلحة بالدول الشقيقة.

وأشار إلى أن القوة الكويتية شاركت أمس فى المشروع النهائى الذى اختتمت فعالياته بحضور ملوك ورؤساء وكبار ممثلى الدول المشاركة.