الجيش الكويتى ينشر صور لقواته المشاركة فى "درع الخليج المشترك 1"الأربعاء، 18 أبريل 2018 03:36 م
القوات الكويتية المشاكة فى تمرين درع الخليج
إضافة تعليق
نشر الحساب الرسمى للجيش الكويتى على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، صور للقوات الكويتية المشاركة فى تمرين "درع الخليج المشترك 1"، وذلك عقب عودتهم إلى الكويت، عقب الانتهاء من التمرين الذى عقد بالمملكة العربية السعودية.
وذكر بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، أن التمرين نفذ فى السعودية من 20 مارس حتى 16 أبريل الجارى، بمشاركة القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجى، وعدد من القوات المسلحة بالدول الشقيقة.
وأشار إلى أن القوة الكويتية شاركت أمس فى المشروع النهائى الذى اختتمت فعالياته بحضور ملوك ورؤساء وكبار ممثلى الدول المشاركة.
إضافة تعليق
"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن
أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة