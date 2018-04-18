البنتاجون يحمل الحكومة السورية مسئولية تأخر وصول مفتشى الكيماوى لدوما







(رويترز)

اتهم وزير الدفاع الأمريكى، جيمس ماتيس، الحكومة السورية بمسئولتها عن تأخر وصول مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواقع الهجوم المشتبه به فى دوما.

جمدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء عمل محققيها حول الهجوم الكيميائى المفترض فى دوما، مطالبة بالوصول "من دون عقبات" الى المدينة غداة تعرض فريق استطلاع تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار.

وبعد أربعة أيام من وصولهم الى دمشق، لم يبدأ محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملهم الميدانى بعد فى دوما، التى تعرضت فى السابع من الشهر الحالى لهجوم كيميائى مفترض تسبب بمقتل أربعين شخصاً، وفق ما افاد اطباء ومسعفون واتهمت القوى الغربية دمشق بتنفيذه.