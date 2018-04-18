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الالاف من أهالى السنبلاوين يشيعون جثمان شهيد الواجب

الأربعاء، 18 أبريل 2018 01:55 ص
الالاف من أهالى السنبلاوين يشيعون جثمان شهيد الواجب الشهيد


الدقهلية - محمد حيزة
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شيع  الالاف من أهالى قرية كفر طنبول القديم التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية والقرى المجاورة لها جنازة الشهيد رقيب قوات مسلحه مصطفي فتوح جبر " 24 عاما من قوات الصاعقة فرقة مكافحة الإرهاب"  والذى استشهد متأثر باصابته  فى الهجوم الارهابى الذى استهدف معسكر للقوات المسلحة وسط سيناء السبت الماضى وراح ضحيته عشرات الشهداء والمصابين من أبناء الجيش والشرطة.
 
حيث خرج جثمان الشهيد ملفوفا بعلم مصر عقب صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير بالقريه وتم تشييع الجثمان فى جنازة عسكريه وشعبيه مهيبه بحضور عدد منقيادات الجيش والشرطة وزملاء الشهبد واهالى القريه والقرى المجاورة .
 
فيما رفع المشاركون فى الجنازة صور الشهيد ورددوا الهتافات المؤيده للجيش والشرطة والمناهضه لجماعة الاخوان الارهابيه .
 
 
 

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