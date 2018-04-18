اضبط مخالفة.. محرقة مستشفى الصدر ببلقاس تطلق أدخنتها فى وسط منطقة سكنية







الدقهلية ـ محمد حيزة

اشتكى عشرات الأهالى بمنطقة منشية البدراوى بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، من محرقة مستشفى الصدر، والتى تقع فى وسط منطقة سكنية كبيرة، ومكتظة بالسكان.

وقال العديد من السكان، إن المحرقة تصدر أدخنة كثيفة، تكون رائحتها كريهة جدا، لأنها محرقة نفايات طبية، وناشدوا الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، بنقل موقع المحرقة من المستشفى فى وسط منطقة سكنية كبرى، بها مساكن ومدارس ومساجد إلى منطقة أخرى غير آهلة بالسكان حفاظا على الصحة العامة.