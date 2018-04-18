اجتماع خليجى لمناقشة قرار أمريكا بفرض رسوم على وارداتها من الصلب والألمنيوم







(أ ش أ)

ناقشت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والمجلس الخليجى للألمنيوم، فى اجتماع خليجى قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم إضافية على وارداتها من الصلب والألمنيوم .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الاجتماع - الذى عُقد فى مقر المجلس الخليجى للألمنيوم فى مدينة دبى - بحث التداعيات المباشرة وغير المباشرة للقرار الذى أصدرته الإدارة الأمريكية فى شهر مارس 2018، وناقش الآليات الممكنة لتفادى تأثيره على الصادرات الخليجية إلى السوق الأمريكية.

وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، سعى مجلس التعاون لتحديد أفضل السبل للتعامل مع هذا القرار، بما يحافظ على مصالح دول المجلس خاصة قطاعى الحديد والألمنيوم، مبيناً أن الاتفاقية الإطارية التى وقعت بين مجلس التعاون والحكومة الأمريكية فى سبتمبر 2012، والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دول المجلس والولايات المتحدة قد وفرت أطراً لمناقشة مثل هذه الإجراءات.

وبين أن دول المجلس تُعتبر من أهم الدول المصدرة للألمنيوم إلى الولايات المتحدة، مؤكداً حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون للعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة فى دول المجلس والقطاع الخاص الخليجى والشركات والمؤسسات الخليجية العاملة فى هذه الصناعات للتعامل مع القرار الأمريكى والاتفاق على الخطوات المستقبلية بهذا الشأن، وفى إطار الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.