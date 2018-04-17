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وكيل صحة الإسكندرية تتفقد مركز المندرة لمتابعة مبادرة القضاء على فيروس سى

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:33 ص
وكيل صحة الإسكندرية تتفقد مركز المندرة لمتابعة مبادرة القضاء على فيروس سى جولة وكيل صحة الإسكندرية


الإسكندرية - جاكلين منير
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تفقدت الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية،مركز المندرة لمتابعة سير العمل لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ،مصر خالية من فيروس سى 2020، بالإضافة إلى الكشف المبكر الضغط والسكر والسمنة والأمراض الغير معدية والتى أعلنها الدكتور أحمد عماد الدين داخل إحدى مراكز المسح الشامل لفيروس سى لتكون ضمن مبادرة الرئيس كمرحلة أولى .

كما تفقدت وكيل صحة الإسكندرية،أماكن  تقديم المبادرة وخط سير المريض والتسجيل الطبى للحالات مع متابعة كيفية إرسال التحاليل للمعمل ثم عودة نتيجة التحاليل بعد ذلك البلاغ الحالات الإيجابية بفيروس سى وعلاجها وعلاج الحالات الخاصة بالضغط والسكر والسمنة مع تحويلها للمستشفى العام لتلقى العلاج  مع متابعة إعداد المترددين لإجراء المسح الشامل الأربعة أمراض.

وقالت الدكتورة عزة الفناجيلى فى بيان لها،إنه تم عمل فحص 2144  مواطن من خلال المراكز الثابتة و 21512 مواطنا من خلال القوافل  بجانب المسح للفيروس ، ويتم تم تحويل حالات الاصابه بالسكر والضغط الي المستشفيات المركزية فور ظهور النتيجة وتحويل  حالات الاصابة بفيروس سي المكتشفة من النقاط الثابتة الي مراكز العلاج ، والاستمرار في صرف العلاج لحالات الاصابة المكتشفة بالقوافل .

وأوضحت عزة أن نتائج الحمض النووي الفيروسي  أظهرت  بنهاية إصابة  1142 مواطن بالفيروس ، وقد تم صرف العلاج 356  حاله وتحويل 435 حالة الي مركز العلاج  وفي انتظار ظهور نتائج باقي التحاليل للباقيين للحضورو استكمال الفحص الطبي وصرف العلاج اللازم لهم.

وأشارت إلى أنه حتى الآن يوجد 887  حالة اصابة بالسكر و554 حالة ضغط حالى و3008 حالة سمنة و885 حالة سمنة مفرطة في النقاط الثامنة وتم عمل الإحالة لهم،والقوافل الأربعة تعمل من التاسعة صباحا حتي الخامسة مساءا يوميا والنقاط الأربعة الثابتة تعمل حتي الثانية ظهرا.

 

 

 

 


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