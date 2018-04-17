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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:18 م
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وزير خارجية ليبيا يشيد بدور الاتحاد الأفريقى لإيجاد حلول للأزمة الليبية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:19 م
وزير خارجية ليبيا يشيد بدور الاتحاد الأفريقى لإيجاد حلول للأزمة الليبية وزير الخارجية الليبى محمد سيالة وموسى فكى


كتب - أحمد جمعة
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التقى وزير خارجية ليبيا فى حكومة الوفاق الوطنى، محمد الطاهر سيالة، اليوم الثلاثاء، مع موسى فكى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى.

 

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر باجتماع لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى المعنية بليبيا على المستوى الوزارى المنعقدة فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بمقر مبنى مفوضية الاتحاد الأفريقى.

 

وتناول الاجتماع الترتيبات الجارية لاستضافة العاصمة طرابلس الشهر المقبل لاجتماعات اللجنة الوزارية لتنفيذ أجندة 2063، وأجندة 2063 هى أجندة تخص التنمية بصفة عامة فى القارة الأفريقية ابتداء من إسكات البنادق إلى التنمية الاقتصادية بشتى أنواعها.

 

كما تم التطرق إلى آخر التطورات فى الملف الليبى بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة المختلفة.

 

واستعرض الجانبان اجتماعات دول الجوار المتسلسلة التى تخص إيجاد حلول للأزمة الليبية والتطورات التى شهدتها الأزمة منذ اجتماع دول الجوار الليبى فى الجزائر خلال شهر مايو عام 2017 الماضى.

 

وخلال الاجتماع أشاد سيالة بدور الاتحاد الأفريقى المميز لإيجاد حلول للأزمة الليبية فى إطار جهود الأمم المتحدة المبذولة لتحقيق الاستقرار فى ليبيا بما يعود بالنفع على الشعب الليبى، مستعرضا المتابعة الجارية لاجتماع دول جوار ليبيا المقبل والمزمع عقده بالعاصمة الليبية طرابلس خلال المدة القريبة القادمة.

 


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