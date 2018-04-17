ورشة عمل للكشف عن طرق غش لحوم الأبقار بلحوم الحمير والكلاب بالمنصورة







الدقهلية ـ محمد حيزة

استمرت فعاليات المؤتمر الدولى الأول" لسلامة الغذاء وصحة الانسان " والذى تنظمه كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة هانوفر للطب البيطرى بألمانيا ، تحت اشراف الدكتورة نبيل أبو هيكل عميد كلية الطب البيطرى ، أ.د عادل عبد الخالق رئيس قسم الرقابة على الأغذية و مدير برنامج صحة وسلامة الغذاء، وبحضور البروفيسورجوزيف كامفوس رئيس معهد تغذية الحيوان ، والدكتور عامر عبد الموجود الأستاذ بمعهد جودة وسلامة الأغذية، الدكتور أندريا بيكر الباحث بمعهد جودة وسلامة الأغذية ، وماريتا ليدفوخ منسق مكتب الشئون الخارجية بهانوفر.

وتضمن اليوم الثانى ورشة عمل للكشف عن طرق غش لحوم الأبقار بلحوم الحمير والكلاب والخنازير باستخدام أحدث الأجهزة، وقام بالتدريب عليها الخبراء من جامعة هانوفر للطب البيطرى بألمانيا قام بالتدريب خلالها الدكتور أمير عبد الموجود ، الدكتور اندريا بيكر جامعة هانوفر بألمانيا ، ومنسق الورشة الدكتورة مروة فوزى استاذ مساعد صحة الحيوان والبيئة بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة.

وتعد أول ورشة عمل فى مصر والشرق الأوسط لاستخدام طريقة للكشف عن غش االلحوم بدقة عالية، وتتضمن ورشة العمل ثلاث محاور، المحور الأول الكشف عن غش اللحوم المخلوطة بلحوم أخرى مثل لحوم الحمير والخنازير والكلاب والقطط بطريقة البصمة الوراثية لجين الحيوان نفسه ،حيث يتم تحليل العينة على جهاز التحليل ،والذى يستطيع قراءة الجين المخزن لديه بلحوم الحيوانات المختلفة ويستطيع تحديد نسبة لحوم الأبقار ونسبة اللحوم المخلوطة ونوعها بدقة خلال 20 دقيقة.

ويتكون المحور الثانى استخدام الجهاز فى الكشف عن الغش فى الألبان ومنتجاتها بطرق الغش المختلفة، والمحور الثالث الكشف على الميكروبات المقومة للمضادات الحيوية عن طريق الكشف عن الجين المقاوم لتأثير المضادات الحيوية.

وتعتمد ورشة العمل على دقة النتائج والاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال الطب البيطرى وستم عرض النتائج على الجهات المختصة لتعميم طريقة كشف الغش فى اللحوم للجهات الرقابية على الأغذية للحفاظ على صحة الانسان.