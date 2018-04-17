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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 08:13 م
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نادى جنوب سيناء يهزم جمارك بورسعيد 3-1 ويقترب من الصعود للدرجة الثالثة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:00 م
نادى جنوب سيناء يهزم جمارك بورسعيد 3-1 ويقترب من الصعود للدرجة الثالثة جانب من المباراة


جنوب سيناء- فايزة مرسال
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حقق فريق كرة القدم بنادى جنوب سيناء الرياضى، فوزا ساحقا على فريق جمارك بورسعيد بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد فى مباراة قوية وممتعة بملعب استاد النوبة بالسويس، وتضمن المباراة للفريق الصعود لدورى الدرجة الثالثة. 

اتسم الشوط الأول بهجمات منظمة من الفريقين وأضاع المهاجمون فرص لأهداف محققة، وكان الشوط الثانى أكثر إثارة ومتعة حيث تقدم فريق الجمارك بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة للاعب أحمد مكرم، ولم يمض سوى 3 دقائق حتى تمكن فريق جنوب سيناء من تحقيق التعادل بتسديدة قوية من اللاعب عزت راغب وفي الدقيقة 18 أضاع لاعب الجمارك ضربة جزاء تصدى لها محمد عبد الواحد حارس مرمى فريق جنوب سيناء، و فى الدقيقة 35 أحرز جنوب سيناء الهدف الثانى بهدف للاعب صالح محمد، وضغط فريق جمارك بورسعيد بكل لاعبيه لتحقيق التعادل وفى إحدى الهجمات المرتدة لفريق جنوب سيناء أحرز اللاعب صالح محمد الهدف الثالث فى الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع لينتهى اللقاء 1/3 .

حضر المباراة الكابتن عبد الواحد السيد، رئيس مجلس ادارة نادى جنوب سيناء الرياضى حارس مرمى نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، ونور سلامة عضو مجلس النواب عن دائرة رأس سدر وخليج السويس، ومحمد على عبدة مدير نادى جنوب سيناء.

عمت فرحة كبيرة أرجاء جنوب سيناء لقرب تحقيق حلم صعود الفريق لدورى الدرجة الثالثة ولم يتبق إلا التعادل أو الهزيمة بفارق هدف فى مباراة السبت المقبل بالسويس مع فريق نادى التل الكبير.

 

 

 


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