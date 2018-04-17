video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مفتى القدس: قرارات محاكم الاحتلال بشأن مقدسات المسلمين مرفوضة وباطلة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 11:53 ص
مفتى القدس: قرارات محاكم الاحتلال بشأن مقدسات المسلمين مرفوضة وباطلة مفتى القدس الشيخ محمد حسين


رام الله(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن كل قرارات الاحتلال الإسرائيلى بشأن مقدسات المسلمين مرفوضة وباطلة لأننا أصحاب الحق وسنبقى متمسكين بحقنا.

وقال الشيخ حسين - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن كل ما يقوم به المستوطنون بالقدس من مسيرات واحتفالات واعتداءات على المقدسات الإسلامية والأقصى هو مزيد من الاستفزازات للمسلمين، مستغلين ما يطلقون عليه "مناسبات قومية ودينية"، كما يقولون الآن عن احتفالات ما يسمى بقيام الكيان الإسرائيلي، فى محاولة منهم للعربدة.

جاء ذلك ردا على ما ذكرته القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، من أن محكمة الاحتلال فى القدس، سمحت يوم أمس، ولأول مرة منذ إنشاء دولة الاحتلال بالصراخ داخل المسجد الأقصى المبارك بعبارة "شعب إسرائيل حي".

وأضافت القناة العبرية "أن قرار المحكمة جاء بعد رفع التماس من المستوطن "ايتمار بن چفير" إلى المحكمة بالسماح لليهود بالصراخ بهذه العبارة تماما كما هو مسموح للفلسطينيين بالتكبير داخل المسجد الأقصى".. مشيرة إلى أن المستوطن قال تعقيبا على القرار، أن الخطوة القادمة هى السماح لليهود بالصلاة داخل الأقصى كما يصلى المسلمون.

وأكد الشيخ محمد حسين أن هذه القرارات والممارسات غير مستغربة عن اليمين الإسرائيلى المتطرف والمحاكم الاحتلالية التى تشارك فى تنفيذ المخططات والمؤامرات سواء بالسماح لهم بالصراخ أو الصلاة عند بوابات الأقصى أو ممارسة الطقوس الدينية والتلمودية فى الأقصى خاصة والقدس عامة.

وقال أن كل ما يحدث يأتى فى سياق الحملة الممنهجة لتهويد المدينة المقدسة ذات الملامح العربية والإسلامية ومحاولات السيطرة عليها، مشددا على أن ذلك لن يكون أبدا، لأن كل ما فيها ينطق بعروبتها وإسلاميتها وفلسطينيتها.

وأشار إلى أنها جميعها محاولات يائسة حتى لو كانت مدعومة من قبل الحكومة الاحتلالية ومحاكمها لأنها فى النهاية هى باطل، وأمور لا يألفها الجو الذى اعتادته وتعودت عليه المدينة المقدسة بهذه الحضارة العربية والإسلامية وبالتالى لن تغير أحكامهم من واقع المدينة المقدسة شيئا، وستبقى القدس المدينة العربية الإسلامية المسيحية عاصمة فلسطين الأبدية.

وأضاف أن الفلسطينيين يثبتون كل يوم بصمودهم وثباتهم ورباطهم أن القدس لهم وأن كل ذرة تراب فى فلسطين لهم وأن كل الحق لا يمكن أن يزول لا بغطرسة القوة ولا بمنطق القوة ولا بفرض كل هذه الأحكام الباطلة أصلا التى لا تدعمها الشرائع السماوية ولا القوانين الدولية لأننا أصحاب الحق وسنتمسك بحقنا.. لكن أيضا على الأمة العربية والإسلامية أن تنهض وتطبق الأحكام والقوانين المتخذة فى القمم العربية وآخرها قمة القدس التى عقدت فى الظهران بالسعودية، وعليها استخدام كل إمكاناتها فى الدفاع عن المقدسات وبالتالى أؤكد أن معركة القدس هى المعركة المنتصرة فى النهاية ولو بدا لحين من الزمن قوة الظلم والباطل.

وأكد المفتى أن زيارة القدس ليست تطبيعا بأى حال من الأحوال طالما أن الزائر يأتى لزيارة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ويصلى ويقف بجانب الفلسطينيين لنصرة القدس، موضحا أن التطبيع هو أن يذهب لنصرة الاحتلال والمدن الاحتلالية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الفلسطينية: سنوجه رسالة لوضع آلية تنفيذ قرارات "قمة القدس"

من دمشق إلى القدس.. العرب على "موائد اللئام".. 3 دول تنقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة المحتلة فى ذكرى النكبة.. جواتيمالا وهندوراس يسيران على درب واشنطن.. السلطة الفلسطينية تندد وتؤكد: مخالفة للقانون الدولى

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تغلق القدس لمدة 3 أيام

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 22 فلسطينيا فى القدس والضفة الغربية

الجبير: قمة القدس تؤكد الرغبة العربية فى إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية

الشيخ محمد حسين

مفتى القدس

القدس

مقدسات المسلمين

الاحتلال

محاكم الاحتلال




لا تفوتك
تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"قصف سوريا من جديد".. الدفاع الجوى السورى يعترض صواريخ تستهدف مطار الضمير والشعيرات.. البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكرى أمريكى فى تلك المنطقة.. ووسائل إعلام ترجح: قصف إسرائيل لمواقع عسكرية لحزب الله

"قصف سوريا من جديد".. الدفاع الجوى السورى يعترض صواريخ تستهدف مطار الضمير والشعيرات.. البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكرى أمريكى فى تلك المنطقة.. ووسائل إعلام ترجح: قصف إسرائيل لمواقع عسكرية لحزب الله

آسيا تحذر من تداعيات عدوان أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.. وتؤكد: ملفات الإقليم فى خطر.. صحف صينية: الهجوم الصاروخى "متهور" ولا يحفز بيونج يانج على نزع ترسانتها النووية.. وتقارير: قمة "ترامب- كيم" فى خطر

آسيا تحذر من تداعيات عدوان أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.. وتؤكد: ملفات الإقليم فى خطر.. صحف صينية: الهجوم الصاروخى "متهور" ولا يحفز بيونج يانج على نزع ترسانتها النووية.. وتقارير: قمة "ترامب- كيم" فى خطر

وصفات طبيعية للتخلص من البقع البيضاء على الأظافر

وصفات طبيعية للتخلص من البقع البيضاء على الأظافر

الأهلى فى مواجهة الاتحاد الليبى بالبطولة الأفريقية لكؤوس اليد

الأهلى فى مواجهة الاتحاد الليبى بالبطولة الأفريقية لكؤوس اليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة