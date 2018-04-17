مدير أمن المنوفية يتفقد معسكر قوات الأمن ويطالب باليقظة التامة







المنوفية _ محمد فتحى

أجرى اللواء أحمد عتمان، مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، جولة تفقديه تفقد خلالها إدارة قوات الأمن بقويسنا.حيث تفقد، المطبخ، قاعات الطعام، عنابر الإعاشة.

وأكد مدير الأمن على اليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة والدقة فى التدريبات وحسن معاملة الجمهور وتطبيق القانون بكل حسم وحزم.