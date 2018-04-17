مدير أمن المنوفية يتفقد معسكر قوات الأمن ويطالب باليقظة التامة

مدير أمن المنوفية يتفقد معسكر قوات الأمن ويطالب باليقظة التامةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:31 م
جانب من الجولة
إضافة تعليق
أجرى اللواء أحمد عتمان، مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، جولة تفقديه تفقد خلالها إدارة قوات الأمن بقويسنا.حيث تفقد، المطبخ، قاعات الطعام، عنابر الإعاشة.
وأكد مدير الأمن على اليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة والدقة فى التدريبات وحسن معاملة الجمهور وتطبيق القانون بكل حسم وحزم.
إضافة تعليق
وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021
العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة