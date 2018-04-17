video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن المنوفية يتفقد معسكر قوات الأمن ويطالب باليقظة التامة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:31 م
مدير أمن المنوفية يتفقد معسكر قوات الأمن ويطالب باليقظة التامة جانب من الجولة


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

أجرى اللواء أحمد عتمان، مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، جولة تفقديه تفقد خلالها إدارة قوات الأمن بقويسنا.حيث تفقد، المطبخ، قاعات الطعام، عنابر الإعاشة.

 

وأكد مدير الأمن على اليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة والدقة فى التدريبات وحسن معاملة الجمهور وتطبيق القانون بكل حسم وحزم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تكرم عددا من رجال الشرطة المتميزين بمديرية أمن المنوفية

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

امن المنوفيه




لا تفوتك
وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة