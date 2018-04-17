محافظ قنا يشهد الندوة التثقيفية السادسة للقوات المسلحة بجامعة جنوب الوادى

قنا - هند المغربى

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى واللواء السيد على الغالى مدير جمعية المحاربين القدماء واللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، الندوة التثقيفية السادسة التى تنظمها كل من قيادة الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع الجامعات المصرية وبالتنسيق مع جمعية المحاربين القدامى، والتى تهدف إلى تعريف الطلاب بالرموز الوطنية وكشف أبعاد التحديات والمؤامرات التى تحاك بالوطن وبيان خطورة الإرهاب ودور القوات المسلحة فى التصدى له.

حضر الندوة عدد من القيادات التنفيذية ونواب رئيس الجامعة ولفيف من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة والطلاب من مختلف كليات الجامعة وعدد من أسر الشهداء.

بدأت الندوة فعالياتها بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من أبناء الجيش والشرطة والشهداء العزل الأبرياء الذين استشهدوا على يد الإرهاب الغادر.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى محاضرة عن الأعمال القتالية والبطولية لقواتنا المسلحة فى القضاء على الإرهاب بأرض الفيروز سيناء الغالية مستعرضا فيلما وثائقيا عن طرق وآليات التصدى لتلك العمليات الغاشمة، مؤكدا خلال كلمته أن القوات المسلحة دائما ما تنحاز إلى إرادة الشعب المصرى وتقف جنبا إلى جنب معه فى التصدى للمخاطر التى قد تواجه الوطن مقدما تحية إعزاز وتقدير لأهالى الشهداء الذين علموا أبنائهم التضحية والانتماء والولاء لأرض الوطن لتحيا مصرنا الغالية.

فيما استعرض مدير جمعية المحاربين القدماء الخلفية التاريخية للجمعية والدور الذى تلعبه لمساندة أهالى الشهداء ومصابى الحرب موضحا أن الجمعية قد تم تأسيسها فى أبريل عام 1951 وكان أول رئيس لها الرئيس الراحل محمد نجيب وفى عام 1953 انضمت الجمعية إلى الاتحاد العالمى للمحاربين القدامى بباريس وتهدف الجمعية إلى تقديم كل سبل الرعاية لمصابى العمليات والعمل على تنمية قدراتهم والحفاظ على الحقوق والمزايا المقدمة لهم ولأهالى الشهداء وتكريم ذويهم وحل جميع المشكلات التى تواجههم، لافتا أن الجمعية تقدم الرعاية الطبية للمصابين فى شتى التخصصات وأنها تقوم بتقديم أجهزة تعويضية بالمجان، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية لم ولن تنسى أبنائها من الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل رفعة الوطن.

وذكر الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة أن استضافة الجامعة للندوة التثقيفية السادسة للقوات المسلحة يأتى فى إطار حرص الجامعة على نشر الوعى بين صفوف أبنائها الطلاب وتعريفهم حجم ما يقدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات وبطولات من أجل الحفاظ على استقرار البلاد والنهوض بها. وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة.