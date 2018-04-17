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محافظ سوهاج: توريد 1245 طن من القمح للشون والصوامع بالمحافظة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:30 م
محافظ سوهاج: توريد 1245 طن من القمح للشون والصوامع بالمحافظة محافظ سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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أكد الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج على انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة و أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التي تتابع توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي 2018 بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة ، وبلغت كمية الاقماح المحلية الموردة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 1245طن و717 كيلو جرام .

وقال المحافظ  فى بيان له ، أنه لا توجد اي معوقات تعترض عملية الاستلام من الموردين ،وأن عملية توريد الأقماح تسير بشكل منتظم ، مشددا علي اللجنة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل علي تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الأقماح وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين .

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع و الشون المطورة و المخصصة لهذا الغرض ،وأن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين و تقديم كافة التيسيرات لهم  منذ بداية الحصاد ،وحتى توريد المحصول ،مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف قرى و مراكز المحافظة.

 

 

 


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