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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:26 م
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محافظ سوهاج : إزالة 20 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة المراغة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:26 م
محافظ سوهاج : إزالة 20 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة المراغة جانب من الحملة


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج عن إزالة 20 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية في حملة إزالة مكبرة بناحية مركز المراغة،وذلك في إطار خطة المحافظة للحد من ظاهرة التعديات علي الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على أراضي الدولة.

من جانبه قال محمد امبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ان الوحدة المحلية قامت بحملة إزالات مكبرة بالاشتراك مع مسئولي أملاك الدولة والادارة الهندسية بالوحدة ومسئول الادارة الزارعية،بقوة تامين من قطاع شمال وقوة من مركز شرطة المراغة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات بجزيرة الشورانية ، فيما تعذر ازالة 4 حالات اعاشة تعدي علي الاراضي الزراعية بناء من البلوك الابيض والاسمنت وتمت عملية الازالة بما فيهم حالات اثناء البناء في حيز الوحدة المحلية لقرية جزيرة شندويل ، كم تم إزالة 11 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية بناحية نجع العرب التابع للوحدة القروية بناويط.

 

 

 

 

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