محافظ جنوب سيناء يعلن أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أسماء الفائزين القرعة؛ وهم 6 فائزين للحج هذا العام من 25 متقدمًا، بالإضافة لـ8 زوجات ليصبح الإجمالى 330 متقدمًا.

وأجرت محافظة جنوب سيناء قرعة حج الجمعيات لعدد 65 تأشيرة حج هى نصيب محافظه جنوب سيناء من تأشيرات الحج هذا العام منهم فوز 59 عن طريق القرعة التى أجريت بمقر وزارة التضامن الاجتماعى الفائزين بالترتيب كالتالى:

وهم فايزة كامل عبد ربه أشد وليلى فتحى السيد الغرينى وهدى أحمد يعقوب وحمده عيد عواد سليمان زوجها عيد ناصر محمد موسى، وسيدة خضير جبلى، وتمت القرعة بحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة وفؤاد عبد العظيم غريب مدير عام مديرية التضامن بالمحافظة وبعض مديرى الإدارات.