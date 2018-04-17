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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 06:40 م
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غلق معبر مخالف للسكة الحديد في الأقصر بعد فتحه من الأهالى 3 مرات

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 06:12 م
غلق معبر مخالف للسكة الحديد في الأقصر بعد فتحه من الأهالى 3 مرات محافظ الأقصر


الأقصر - أحمد مرعى
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قال يوسف محمد على رئيس حى وسط،أنه تم اليوم الثلاثاء، غلق معبر السكة الحديد المخالف بمنطقة شارع صلاح سالم البحرى ، بناءاً على تعليمات مشددة من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.

وتعد هذه هى المرة الرابعة ،التى يتم فيها غلق ذلك المعبر بنطاق حى وسط، وذلك لما يمثله من خطورة على أرواح المواطنين، وأن هذا المعبر تم فتحة أكثر من مرة من قبل بعض المواطنين لا يعلمون هويتهم، والذين يتسللون سراً بعد منتصف الليل ويقومون بهدمة وفتح المعبر مرة أخرى .

وناشد رئيس مدينة الأقصر، المواطنين بعدم فتح ذلك المعبر الغير قانونى مرة أخرى حرصاً على حياتهم ، مؤكدا أن من يتم ضبطه سوف يقع تحت طائلة القانون ، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ،وأنه سيتم إنشاء كوبرى مشاة فى القريب العاجل بالقرب من منطقة أبو الجود . 

يذكر أن مدينة الأقصر ، قد شهدت عدة حوادث راح ضحيتها مواطنين أبرياء ، نتيجة كثرة معابر السكة الحديد العشوائية، مما دفع الأجهزة التنفيذية بالمدينة لغلق تلك المعابر حرصًا على حياة المواطنين.

 


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