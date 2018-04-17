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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:26 م
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غداً.. قطع الكهرباء 6 ساعات بمدينة أرمنت لإجراء صيانة للمحولات جنوب الأقصر

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 03:24 م
غداً.. قطع الكهرباء 6 ساعات بمدينة أرمنت لإجراء صيانة للمحولات جنوب الأقصر قطع الكهرباء -أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت،أنه بالتنسيق مع هندسة كهرباء ارمنت تقرر فصل مغذى الاصلاح الزراعي غدا الاربعاء ، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا وسيتم الفصل بمناطق  قريه الرياينة –قرية الرزيقات بحرى وذلك لتنفيذ اعمال صيانة.

وأضاف رئيس مدينة أرمنت في بيان صحفى،أنه سيتم فصل الكهرباء بالتنسيق مع محطة محولات ارمنت تقرر فصل التيار الكهربائي عن مركز ومدينة ارمنت "المدينة +القرى التابعة بالكامل " يوم الجمعة الموافق 20 من إبريل الجارى من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 10 صباحا لعمل صيانه كاملة لمحطة محولات أرمنت والشبكة الداخلية.

 


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