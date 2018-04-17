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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:02 م
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ضبط 18 مخالفة تموينية و 454 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بمطروح

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:42 م
ضبط 18 مخالفة تموينية و 454 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بمطروح حملة تموينية - أرشيفية


مطروح – حسن مشالي
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تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة مطروح، على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بمدينة مرسى مطروح وقرية سيدى عبد الرحمن بمركز العلمين، من ضبط 18 مخالفة تموينية متنوعة و454 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

 

وأسفرت عن تحرير 18 مخالفة وضبط 454 مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبط أحد الأشخاص بأحد المحلات وبحوزته عدد 10 أسطوانات بوتاجاز منزلية يقوم ببيعها بأزيد من السعر المقرر لها وفى مكان غير مخصص للتعامل فى المواد البترولية حيث تم مصادرة الكمية منها.

 

كما تم ضبط مخالفات بيع بأزيد من السعر المقرر للسجائر ومخالفات عدم نظافة أدوات العجن بالمخابز ومخالفات عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ببعض مستودعات الدقيق العاملة بمدينة مرسى مطروح ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحلات.

 

وتم تحرير المحاضر وإحالتها للنيابة العامة للنظر والتصرف.

 

وأكد مدير تموين مطروح، على استمرار وتكثيف الحملات التموينية، بمراكز المحافظة الثمانية لضمان ضبط الأسعار للسلع المدعمة من الدولة وضبط المخالفين وذلك حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 


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