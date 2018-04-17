صور.. فريق بسمة للإيواء يحقق المركز الأول بملتقى شعاع الخير بجامعة الزقازيق







الشرقية - حمدى عبد العظيم

يواصل ملتقى شعاع الخير بكلية التجارة جامعة الزقازيق فعالياته لليوم الثالث على التوالى حيث يضم الملتقى عدد من المبادرات الشبابية المجتمعية التنموية التى تركز على تطوير، وتغيير المجتمع بمنظور التنمية والبناء وليس فقط بالمساعدات، التى تهدف جميعها لجذب أكبر عدد من شباب الجامعة للتطوع فى هذه المجالات.

وقال الدكتور عادل قاسم الأستاذ بكلية التجارة ومؤسس قافلة شعاع الخير إن فريق بسمة للإيواء "وطن بلا مشردين" حقق المركز الأول حتى الآن فى جذب أكبر عدد من المتطوعين الجدد، وذلك فى سياق مسابقة تنافسية بين الجهات المشاركة لمن يجذب أكبر عدد من طلاب الجامعة أنشطة التطوع.

حيث يضم الملتقى بنوك الخير المصرية "طعام وكساء وشفاء وتنمية مهارات وحياة كريمة" وفكرة خير شمال سيناء " الشيخ زويد لعرض المنتجات التراثية السيناوية ولمسة خير للأعمال الخيرية وبسمة للإيواء وسيتم للتنمية المستدامة بالإضافة لأجنحة الأسر المنتجة لتصريف منتجات طلاب الجامعة للارتقاء بدخولهم بدلا من البكاء لصعوبة الحياة.

وأهم أجنحة الملتقى فيتعلق بشهداء مصر الأبرار شرطة وجيش ضباط وجنود مسلم ومسيحى، والذين بدونهم لن يوجد وطن.

وقال حسن فرحات حسن مشرف قطاع سيناء ومدن القناة وشرق الدلتا بنك الطعام المصرى، إن البنك يقدم خدمات هائلة للحالات المستحقة بجميع القرى بمحافظات مصر.

ونعم من خلال الجمعيات الخيرية الأهلية ولجان الزكاة المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى وقد بلغ عدد الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة التى نتعامل معها بمحافظة الشرقية 300 جمعية ولجنة تم من خلالها التواصل مع 36 ألفا و500 حالة تقريبا ما بين مساعدات شهرية ومساعدات موسمية.

وأوضح فرحات أن بنك الطعام المصرى يضم بنك الشفاء لمساعدة المرضى حتى الشفاء وبنك الكساء لتوزيع ملابس وبطاطين الجديدة على المحتاجين وبنك حياة كريمة للتنمية المستدامة والذى يقوم ببناء المنازل وسقفها توصيل عدادات مياه وصرف صحى للمنازل وتطوير قرى كاملة وتأهيل وتدريب عمال على الحرف الصناعية ومحو أمية الكبار وعمل فصول تقوية وتجهيز عرائس وتقديم تغذية مدرسة وتطوير المدارس وعمل مدارس الفصل الواحد وتوظيف الشباب، من خلال مشاركة بنك الطعام المصرى بملتقى شعاع الخير جامعة الزقازيق تم نشر فكرة بنك الطعام المصرى وتوعية الطلاب للانضمام للعمل التطوعى وزرع روح أفعال الخير وحثهم على كيفية مساعدة المحتاجين بطريق منظمة وتنظيم عشوائية العمل الخيرى حتى لا يتحول لنقمة بدار كرامة المحتاج.

ورحب مشرف قطاع سيناء ومدن القناة وشرق الدلتا بنك الطعام المصرى بكل الطلاب الذين أبدوا رغبتهم فى الانضمام إلى صفوف العمل التطوعى متمنيا أن يكون جهد السباب مبذول لرفعة وبناء مصر الحديثة.



























