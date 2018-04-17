صور.. إزالة 4025 حالة إشغال فى حملة مرافق بالدقهلية







الدقهلية ـ محمد حيزة

شنت إدارة شرطة المرافق، بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة مكبرة على الشوارع الرئيسة بمدينة المنصورة بنطاق قسم أول، وذلك لإزالة الإشغالات والمرافق بالشوارع، والتى تعيق الحركة، وتسبب الزحام.

وتمكنت الحملة، من إزالة ، 4025 مضبوطات، وتحرير محاضر للباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية، المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وتم 195 ضبط مضبوطات متنوعة، بين كراسي، وفتارين، ومظلات، وأكشاك، وعربات يد، وحوامل، ومانيكنات ملابس، وتم ايداعها فى مخازن مركز ومدينة طلخا، وضبط 12 كافيه بدون ترخيص.

واستهدفت الحملة عدد من الشوارع الرئيسة بتعليمات اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، وترأس الحملة العقيد وائل الشربيني، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق، والرائد أمير الطنبولى وكيل إدارة المرافق.