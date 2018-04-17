سكرتير عام جنوب سيناء يناقش الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات







جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد اللواء محمود عيسي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، أنه لابد من وجود تنسيق كامل بين التربية و التعليم وكافة الجهات الأمنية والمعنية فيما يخص عمليات نقل و توزيع أسئلة الامتحانات وورق الإجابة،موضحا أن جنوب سيناء من المحافظات الهادئة ولم يحدث فيها أي مشاكل بخصوص الامتحانات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السكرتير العام للمحافظة بقاعة مركز العمليات بحضور اللواء عبد الرحمن المصري مساعد مدير الأمن وممثل عن القوات المسلحة ووكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء المدن ومديري الإدارات المعنية.

استعرض محمد عقل مدير التعليم خطة المديرية للامتحانات،وقال أن الخطة لم تتغير عن العام الماضي حيث يوجد مركزين رئيسيين لتسليم وتسلم أوراق الأسئلة و الإجابة وسيتم نقل الأوراق جوا إلى وسيتم نقل الأوراق جوا إلى المحافظة ، موضحا أنه تم تخصيص سيارة كبيرة لنقل الأسئلة وورق الإجابات بين المدن وسط حراسة مشددة من الجيش والشرطة ، وقدم عقل الشكر إلى القوات المسلحة والشرطة التي تقوم بتأمين اللجان ومقرات المراقبين.