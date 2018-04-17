سانا: الدفاع الجوى السورى يعترض 3 صواريخ تستهدف مطار الضمير العسكرى شمال دمشق

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنه لا توجد تقارير عن أنشطة عسكرية أمريكية فى حمص السورية وذلك بعدما ذكر التلفزيون السورى أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخى استهدف قاعدة الشعيرات الجوية فى حمص فى ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.

وقال المتحدث باسم البنتاجون إريك باهون "لا يوجد نشاط عسكرى أمريكى فى تلك المنطقة فى الوقت الحالي". وأضاف "ليست لدينا تفاصيل أخرى يمكن ذكرها".

وقال التلفزيون السورى إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم صاروخى استهدف قاعدة الشعيرات الجوية فى وقت متأخر من ليل أمس الإثنين.

وقال التلفزيون فى نبأ عاجل "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ استهدف مطار الشعيرات بريف حمص وتسقطها". ولم يذكر التلفزيون الجهة التى ربما شنت الهجوم.