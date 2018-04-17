دورات تدريبية للواعظين الجدد على نشر وسطية الأزهر بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذت إدارة الدعوة والإعلام الدينى التابعة لمنطقة وعظ الوادى الجديد دورات تدريبية لإعداد الدعاة الأزهريين والواعظين الجدد على نشر وسطية الأزهر الشريف وتجديد الخطاب الدينى بما يتوافق مع مبادئ الأزهر لمكافحة الافكار المتطرفة، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع ببلاط والتى تستمر حتى يوم 19 أبريل الجارى.

حاضر فى الدورات التدريبية الشيخ احمد بدر ابراهيم المدرب المعتمد من الازهر الشريف وذلك بتوجيهات من فضيلة الشيخ عبد الناصر عمار مدير منطقة وعظ المحافظة .

ومن ناحيته، قال محمد سلامة رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى ببلاط فى تصريح خاص أن تنظيم الدورات التدريبية للواعظين الجدد بمقر الجمعية يأتى فى إطار تحقيق التكامل المجتمعى بين الجمعية وكافة المؤسسات الحكومية من خلال توفير إمكانيات الجمعية المتاحة لتيسير مهام الدورات التدريبية التى يجرى تنفيذها فى مختلف القطاعات ومجالات التنمية وتطوير الذات .