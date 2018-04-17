"جيش الإسلام" يبدأ بتسليم أسلحته الثقيلة والمتوسطة فى مدينة الضمير بسوريا

"جيش الإسلام" يبدأ بتسليم أسلحته الثقيلة والمتوسطة فى مدينة الضمير بسورياالثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:02 م
خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية
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أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، ببدء تسليم عناصر "جيش الإسلام" أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة تمهيدا لسريان اتفاق يقضى بخروج نحو 1000 مسلح منهم من مدينة الضمير فى القلمون الشرقى إلى جرابلس شمالى سوريا.
وأوضحت القناة أن الاتفاق بين الجيش السورى ومسلحى جيش الإسلام برعاية روسية يقضى بخروج 1000 مسلح باتجاه جرابلس، كما يتضمن الاتفاق تسوية أوضاع 60 مسلحا من الذين يرغبون بالبقاء فى المدينة وتسليم سلاحهم بالكامل.
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