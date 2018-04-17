video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"جيش الإسلام" يبدأ بتسليم أسلحته الثقيلة والمتوسطة فى مدينة الضمير بسوريا

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:02 م
"جيش الإسلام" يبدأ بتسليم أسلحته الثقيلة والمتوسطة فى مدينة الضمير بسوريا خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية


دمشق(أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، ببدء تسليم عناصر "جيش الإسلام" أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة تمهيدا لسريان اتفاق يقضى بخروج نحو 1000 مسلح منهم من مدينة الضمير فى القلمون الشرقى إلى جرابلس شمالى سوريا.

وأوضحت القناة أن الاتفاق بين الجيش السورى ومسلحى جيش الإسلام برعاية روسية يقضى بخروج 1000 مسلح باتجاه جرابلس، كما يتضمن الاتفاق تسوية أوضاع 60 مسلحا من الذين يرغبون بالبقاء فى المدينة وتسليم سلاحهم بالكامل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فصيل جيش الإسلام فى سوريا: الضربات الغربية "مهزلة" مع بقاء الأسد

جيش الاسلام

مدينه الضمير

جرابلس

القلمون

الجيش السورى




لا تفوتك
تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"قصف سوريا من جديد".. الدفاع الجوى السورى يعترض صواريخ تستهدف مطار الضمير والشعيرات.. البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكرى أمريكى فى تلك المنطقة.. ووسائل إعلام ترجح: قصف إسرائيل لمواقع عسكرية لحزب الله

"قصف سوريا من جديد".. الدفاع الجوى السورى يعترض صواريخ تستهدف مطار الضمير والشعيرات.. البنتاجون: لا يوجد نشاط عسكرى أمريكى فى تلك المنطقة.. ووسائل إعلام ترجح: قصف إسرائيل لمواقع عسكرية لحزب الله

آسيا تحذر من تداعيات عدوان أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.. وتؤكد: ملفات الإقليم فى خطر.. صحف صينية: الهجوم الصاروخى "متهور" ولا يحفز بيونج يانج على نزع ترسانتها النووية.. وتقارير: قمة "ترامب- كيم" فى خطر

آسيا تحذر من تداعيات عدوان أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.. وتؤكد: ملفات الإقليم فى خطر.. صحف صينية: الهجوم الصاروخى "متهور" ولا يحفز بيونج يانج على نزع ترسانتها النووية.. وتقارير: قمة "ترامب- كيم" فى خطر

وصفات طبيعية للتخلص من البقع البيضاء على الأظافر

وصفات طبيعية للتخلص من البقع البيضاء على الأظافر

الأهلى فى مواجهة الاتحاد الليبى بالبطولة الأفريقية لكؤوس اليد

الأهلى فى مواجهة الاتحاد الليبى بالبطولة الأفريقية لكؤوس اليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة