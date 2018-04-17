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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:36 م
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جهاز تنمية المشروعات يدعم مشروعات الانتاج الحيوانى بالوادى الجديد

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:06 م
جهاز تنمية المشروعات يدعم مشروعات الانتاج الحيوانى بالوادى الجديد جانب من اللقاء


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وذلك بحضور عدد من رؤساء مجالس ادارات بعض جمعيات تنميه المجتمع بالمحافظة وهى ( البشندي اللواء صبيح – القصر – غرب الموهوب ).

وناقش المحافظ سبل دعم التعاون والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة،من خلال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم مشروعات الانتاج الحيواني ( مشروع تربية 1000 رأس من الأغنام والذي تنفذه عدد من الجمعيات بالمحافظة ) مما يساهم في توفير لحوم بأسعار مخفضة وكذلك توفير الاصواف المستخدمة في صناعه المنسوجات التي تقوم بتصنيعها هذه الجمعيات.

وقال المحافظ فى بيان له اليوم الثلاثاء أنه تم بحث آليات التمويل والتي يتولاها الصندوق الاجتماعي للتنمية،وبحث قيمة القرض الذي يقدر بمبلغ 2 مليون و250 ألف جنيه لكل جمعية، على أن يُعاد تشغيل الشباب في دورات متلاحقة مدتها 6 أشهر ويعاد توزيع الأرباح على الشباب، مع اختيار أصناف من الأغنام الموجودة بالمحافظة والتي تتحمل درجات الحرارة العاليه.

 

 


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