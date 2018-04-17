جامعة سوهاج تستضيف خبراء أجانب لإجراء عمليات جراحية للأطفال 3 مايو

سوهاج – عمرو خلف

تستضيف جامعة سوهاج تحت رعاية الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة ورشة العمل العالمية الثالثة فى جراحات الوجه والفكين والجمجمة، فى الفترة من 3 و4 مايو المقبل لعلاج الحالات المستعصية فى تشوهات الوجه والجمجمة للأطفال والبالغين ويضم الفريق الجراحى أساتذة من 3 جامعات أمريكية بالإضافة إلى فريق جراحات الوجه والفكين والجمجمة بجامعة سوهاج.

وقال الدكتور كرم علام أستاذ مساعد جراحة التجميل والوجه والجمجمة ومنسق ورشة العمل الجراحية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه سوف يتم توجيه الحالات إلى العيادة التحضيرية بمستشفى سوهاج الجامعى يوم الاثنين من كل أسبوع وذلك لعرضهم على الخبراء الأجانب أوائل الشهر المقبل.

وأوضح الدكتور وليد أبو زيد استاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بجامعة سوهاج أن الخبراء من الأساتذة المتميزين فى جراحات الوجه والجمجمة وهو تقليد متبع فى الجامعة بهدف مواكبة التطورات العلمية عالميا وأن فريق العمل الجراحى فى جامعة سوهاج من جراحى تجميل الوجه والجمجمة وجراحى المخ والأعصاب يقوم بإجراء العديد من عمليات جراحات الجمجمة المتقدمة بمستويات عالمية.