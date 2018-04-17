تنفذ 7 قرارات إزالة لمنازل مخالفة فى حملة مكبرة بالدقهلية

تنفذ 7 قرارات إزالة لمنازل مخالفة فى حملة مكبرة بالدقهليةالثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:33 م
حملات إزالة - صورة أرشيفية
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شن مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزاله المبانى المخالفة برئاسة المحاسب علاء الدين كامل عوض رئيس المدينة، ورحاب هلهول نائب رئيس المركز، وبالتنسيق والاشتراك مع الثروة السمكية منطقة المطرية، والإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة، والقيادات الأمنية بإشراف اللواء حسام إبراهيم مساعد مدير الأمن لشمال الدقهلية، والعميد أحمد عودة مدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات بالدقهلية.
وتم تنفيذ 7 قرارات إزالة بإجمالى 10 حالات تعد على مساحة 500 متر مربع وهى عبارة عن منازل دور أرضى معرشة بالأخشاب ومأهولة بالسكان.
وقامت قوات التأمين بإخلاء المنازل من شاغليها وتمت إزالتها بالكامل وتم فصل التيار الكهربائى بواسطة سيارة الإنارة الخاصة بالوحدة، وفى نهاية الحملة تم إخلاء مساحة 3 كيلو متر مربع على حرم الطريق الدولى المزمع إقامته ورصفه والملاصق تماما لشاطئ بحيرة المنزلة وأصبحت المسافة خالية تماما من أى إشغالات.
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