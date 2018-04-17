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تحرير 1478 مخالفة مرورية وفحص 9 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 09:14 ص
تحرير 1478 مخالفة مرورية وفحص 9 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية


المنوفية _ محمد فتحي
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شنت اليوم الثلاثاء، مديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه  مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1478 مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 102 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،162مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 29 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 21 حالة تحدث فى المحمول، 75 حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 مرور وتحرير 1028 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

كما أسفرت الحملة، عن فحص 10 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة. كما تم ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة، وذلك من خلال حملة مرورية مكبرة وتم تحرير محاضر لهم .

 


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