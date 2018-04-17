video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحديد موعد امتحانات النصف الثانى من العام الدراسى بالوادى الجديد

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:29 م
تحديد موعد امتحانات النصف الثانى من العام الدراسى بالوادى الجديد إبراهيم التداوي مدير عام مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلن إبراهيم التداوي مدير عام مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد ، أن المديرية انتهت من كافة الإجراءات اللازمة استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث تم تحديد مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والمهنية ، حيث تبدأ امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية للصفين الأول والثاني الابتدائي العام واللغات يوم الاثنين الموافق 23- 26 من الشهر الجاري كما تبدأ امتحانات النقل الابتدائي من الصف الرابع حتى السادس والصفين الأول والثاني الإعدادي والصف الثالث الإعدادي المهني وجميع صفوف النقل للصم والفصل الواحد والمكفوفين يوم السبت الموافق 28من الشهر الجاري وحتى 5 مايو المقبل .

وأضاف التداوى فى بيان له أن امتحانات النقل للتعليم الفني "صناعي – زراعي – تجاري " تبدأ السبت 28أبريل وتنتهي الثلاثاء الموافق 8 مايو المقبل ، وفيما يخص امتحانات النقل للثانوي العام تبدأ الامتحانات يوم السبت 28أبريل وتنتهي 14 مايو المقبل .

وأوضح التداوي أن الامتحانات كل من " الصف الثالث الاعدادي العام والرسمي للغات والرسمي المميز والمكفوفين والصم ، وكذلك الصف الأول والثاني الإعدادي المهني " تبدأ يوم الاثنين الموافق 7 - 14 مايو المقبل مؤكدا على أنه قد تمت مراعاة المواعيد الواردة من الوزارة بالخريطة الزمنية بالأجازات الرسمية خلال فترة الامتحانات .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتهاء حصر مساحات الظهير الزراعى بقرى مركز بلاط بالوادى الجديد

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

تعرف على عقوبة الامتناع عن إمداد لجنة التصرف فى أموال الإخوان بالمعلومات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

"الزراعة" تكثف تطبيق نظم المكافحة الحيوية لإنتاج ثمار خالية من المبيدات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة