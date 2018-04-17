تحديد موعد امتحانات النصف الثانى من العام الدراسى بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن إبراهيم التداوي مدير عام مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد ، أن المديرية انتهت من كافة الإجراءات اللازمة استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث تم تحديد مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والمهنية ، حيث تبدأ امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية للصفين الأول والثاني الابتدائي العام واللغات يوم الاثنين الموافق 23- 26 من الشهر الجاري كما تبدأ امتحانات النقل الابتدائي من الصف الرابع حتى السادس والصفين الأول والثاني الإعدادي والصف الثالث الإعدادي المهني وجميع صفوف النقل للصم والفصل الواحد والمكفوفين يوم السبت الموافق 28من الشهر الجاري وحتى 5 مايو المقبل .

وأضاف التداوى فى بيان له أن امتحانات النقل للتعليم الفني "صناعي – زراعي – تجاري " تبدأ السبت 28أبريل وتنتهي الثلاثاء الموافق 8 مايو المقبل ، وفيما يخص امتحانات النقل للثانوي العام تبدأ الامتحانات يوم السبت 28أبريل وتنتهي 14 مايو المقبل .

وأوضح التداوي أن الامتحانات كل من " الصف الثالث الاعدادي العام والرسمي للغات والرسمي المميز والمكفوفين والصم ، وكذلك الصف الأول والثاني الإعدادي المهني " تبدأ يوم الاثنين الموافق 7 - 14 مايو المقبل مؤكدا على أنه قد تمت مراعاة المواعيد الواردة من الوزارة بالخريطة الزمنية بالأجازات الرسمية خلال فترة الامتحانات .