النيابة تعاين موقع مشاجرة عائلتين ومصرع معلمة بالبحيرة







البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

أجرى فريق من النيابة بمركز الدلنجات برئاسة المستشار أحمد جمال وإشراف المستشار عمرو سعدون، وسكرتارية محمد يوسف، وعبد العزيز فراج، معاينة لموقع حادث معركة بين عائلتين بالأسلحة النارية ومقتل ربة منزل أثناء مرورها بالصدفة بموقع الحادث.

كانت قد شهدت مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حادثة مأساوية راح ضحيتها معلمة لقيت مصرعها بطلق نارى تصادف مرورها أثناء مطاردة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة لخلافات بينهما على مطب صناعى.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد ببلاغ الأهالي بسماع دوى إطلاق طلقات نارية على طريق الخيري ومصرع ربة منزل بنطاق مركز الدلنجات.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية على طريق الخيري بنطاق مركز الدلنجات ووفاة سيدة تصادف مرورها أثناء إطلاق النيران.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن وراء ارتكاب الجريمة كل من "طرف أول: "أبو حسين"، على أثره قام "عبدالعليم.أ" وشقيقه "عبداللطيف، وأيمن" بإطلاق النيران على "فرج.ع.أ"، "محمد" شقيقه "طرف ثان"، لخلافات بينهما على مطب صناعي.

وأضافت التحقيقات، أنه أثناء المطاردة وإطلاق الأعيرة النارية من الطرف الأول تصادف مرور المجني عليها "راوية.ف.ا"، 48 سنة، معلمة بمدرسة الدلنجات الثانوية بنات وبرفقتها نجلها "مصطفى.ج.ح"، 12 سنة، حال استقلالها دراجة بخارية "توك توك" أمام محطة صرف الدلنجات وأصيبت بطلق ناري وتوفيت في الحال.

وبسؤال مدحت رمضان، سائق التوك توك، قال إنه أثناء السير على طريق الخيري بنطاق مركز الدلنجات، لتوصيل المجني عليها برفقة نجلها، سمعت دوي أعيرة نارية، مضيفًا: "تذكرت أنها ابتهاجا بحفل عرس، حتى أصابت طلقة المجني عليها أثناء استقلالها التوك توك معي أثناء قيامهم بالمراجعة لنجلها الدروس".

ومن جانبه وجه اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، ضباط المباحث الجنائية برئاسة اللواء محمد هندى بسرعة ضبط مرتكبي الجريمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4353 لسنة 2018 إداري مركز الدلنجات.