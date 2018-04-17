القضاء العراقى يحكم بالإعدام والمؤبد على أجنبيات التحقن بتنظيم داعش







بغداد (أ ش أ)

أصدرت محكمة الجنايات المركزية بالعراق، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق نساء يحملن جنسيات أجنبية التحقن بتنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال مجلس القضاء الأعلى العراقى - فى بيان ذكرته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن محكمة الجنايات حكمت على 3 نساء من أذربيجان وامرأة قيرغيزستانية فى داعش بالإعدام، وبالسجن المؤبد على امرأة فرنسية وامرأتين روسيتين فى داعش".

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، أصدر أحكاما بالإعدام فى 25 فبراير الماضى بحق 16 امرأة يحملن الجنسية التركية، وفرن الدعم اللوجستى لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى.