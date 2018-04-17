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الثلاثاء، 17 أبريل 2018 08:55 م
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السعودية توقع اتفاقية لتزويد الهواتف المحمولة بشرائح مدمجة بدلا من المستعملة

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 08:00 م
السعودية توقع اتفاقية لتزويد الهواتف المحمولة بشرائح مدمجة بدلا من المستعملة شرائح الهواتف


أ ش أ
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وضعت اتفاقية شراكة تم توقيعها، اليوم الثلاثاء، فى المملكة العربية السعودية نقطة النهاية لاستخدام الشرائح فى الهواتف المحمولة، لتحل محلها الشرائح المدمجة، التى تعد البديل المستقبلى للشرائح المستعملة حاليا فى أجهزة الهواتف المحمولة، حيث ستكون مدمجة فى الأجهزة، ويتم التحكم ببيانات المشترك من خلال أنظمة التحكم الآمنة لدى شركات الاتصالات دون الحاجة لاستبدال الشريحة حال الانتقال من جهاز لآخر أو من دولة لأخرى، مما يمنح المستخدم مرونة وراحة فائقة.

ولن يقتصر استعمال الشرائح المدمجة على أجهزة المحمول فقط، بل إنه يشمل جميع الأجهزة التى تدار بتقنية إنترنت الأشياء، مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية وغيرها.

طرفا الاتفاقية شركتى الاتصالات السعودية و(انفراتك)، والتى بموجبها ستقوم شركة (انفراتك) بتزويد شركة الاتصالات السعودية بأحدث التقنيات العالمية لإدارة الشرائح المدمجة.

وقع الاتفاقية كل من المهندس أيمن السحيم رئيس (انفراتك)، والمهندس عبدالله العوينى نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لتقنية المعلومات، وتغطى الاتفاقية عمليات شركة الاتصالات فى ست دول.

وتعزز هذه الاتفاقية ريادة شركة (انفراتك) كواحدة من أكبر الشركات المزودة لحلول التقنيات المستقبلية.

 


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