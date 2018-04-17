video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الروسية تعثر عن معامل للمسلحين لتصنيع السلاح الكيميائى فى دوما

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 06:00 م
الدفاع الروسية تعثر عن معامل للمسلحين لتصنيع السلاح الكيميائى فى دوما قصف سوريا - أرشيفية


موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على مختبرات للمسلحين فى مدينة دوما السورية لإنتاج الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أنه وجد فى المختبر مكونات لإنتاج السلاح الكيماوى.

وقال ممثل قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية فى سوريا ألكسندر روديونوف - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " إنه أثناء تفتيش مدينة الدوما تم اكتشاف مختبر كيميائى ومخزن للمواد الكيميائية".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - فى وقت سابق - أن بعثة منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية تستطيع العمل بحرية وبدون أى عائق فى مدينة دوما.. منوها بأنها على استعداد لضمان أمن البعثة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتحدث باسم "تيريزا ماى": البرلمان البريطانى أعلن تأييده بوضوح لضربات سوريا

بطريرك روسيا وبابا الفاتيكان يدعوان قادة العالم للعمل من أجل السلام فى سوريا

ألمانيا: دورنا كوسيط يسمح لنا بابقاء نافذة الحوار مع روسيا بخصوص سوريا مفتوحة

روسيا: ندعو دول الهجوم الثلاثى على سوريا عدم التدخل فى عمل المنظمات الدولية

سوريا

اخبار سوريا

روسيا

اخبار روسيا

الدفاع الروسيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
تقرير: رئيس ريال مدريد واثق من ضم محمد صلاح

تقرير: رئيس ريال مدريد واثق من ضم محمد صلاح

رئيس مجلس النواب: المعاشات تزيد سنويا بنسبة 10%

رئيس مجلس النواب: المعاشات تزيد سنويا بنسبة 10%

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أى حديث عن تحديد الأسعار الجديدة للطاقة "كلام فارغ".. ويؤكد: جهاز مرفق الكهرباء لم يحدد بعد سعر الكيلو وات.. وتطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من يوليو ورفع الدعم نهائيًا فى 2021

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

العدوان يتوالى على "بلاد الشام".. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ جديدة قبل استهداف مطارات عسكرية.. توماس فريدمان يتوقع حرب شاملة بين طهران وتل أبيب.. والاحتلال يتأهب فوق هضبة الجولان المحتلة

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

مرتضى منصور للاعبين: اللجنة المالية والسحر سر الهزائم.. وإيهاب جلال محترم

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

وزير الطيران: اجتماع مع الروس الشهر المقبل لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة