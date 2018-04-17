الدفاع الروسية تعثر عن معامل للمسلحين لتصنيع السلاح الكيميائى فى دوما







موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على مختبرات للمسلحين فى مدينة دوما السورية لإنتاج الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أنه وجد فى المختبر مكونات لإنتاج السلاح الكيماوى.

وقال ممثل قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية فى سوريا ألكسندر روديونوف - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " إنه أثناء تفتيش مدينة الدوما تم اكتشاف مختبر كيميائى ومخزن للمواد الكيميائية".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - فى وقت سابق - أن بعثة منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية تستطيع العمل بحرية وبدون أى عائق فى مدينة دوما.. منوها بأنها على استعداد لضمان أمن البعثة.