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الجبير: عرضنا إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:45 م
الجبير: عرضنا إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا وزير الخارجية السعودى عادل الجبير


كتب سمير حسنى
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أعلن وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن بلاده عرضت إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس.

 

بدوره، شدد "جوتيريس" على عدم وجود حلول غير الحلول السياسية في اليمن وسوريا.

 

 


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وزير الخارجية السعودى

سوريا

التحالف الاسلامى

اليمن




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