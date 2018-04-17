الجبير: عرضنا إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا

الجبير: عرضنا إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سورياالثلاثاء، 17 أبريل 2018 04:45 م
وزير الخارجية السعودى عادل الجبير
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أعلن وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن بلاده عرضت إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس.
بدوره، شدد "جوتيريس" على عدم وجود حلول غير الحلول السياسية في اليمن وسوريا.
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