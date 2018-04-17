إنفوجراف.. تعرف على الائتلافات والتحالفات المنافسة فى انتخابات العراق 2018







كتب محمد رضا

يستعد العراق لإجراء الانتخابات التشريعية بالبلاد فى موعدها المحدد حسب خطة الحكومة العراقية، فى 12 مايو المقبل، حيث يضغط رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، من أجل إجراء الانتخابات فى الموعد ذاته، رغم وجود خلافات سابقة بين الأطراف السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية حول الموعد ومطالبة البعض بتأجيلها.

وفى ظل الاستعدادت المكثفة من الدولة لإجراء وتأمين الانتخابات التشريعية عقب الانتصارات التى حققتها خلال المواجهات مع تنظيم "داعش" الإرهابى، تبرز على الساحة السياسية العراقية عدة تحالفات وائتلافات انتخابية مقرر خوضها المنافسة، وفى هذا الإطار أعدت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، إنفوجراف حول أبرز التحالفات والائتلافات الانتخابية التى ستنافس فى الانتخابات العراقية 2018.



الانتخابات العراقية 2018

ويوضح الإنفوجراف تلك الائتلافات والتحالفات وزعمائها، وهى تحالف النصر بزعامة حيد العبادى رئيس الوزراء العراقى الحالى، تحالف الفتح بزعامة هادى العامرى يضم 19 فصيلًا من الحشد الشعبى، دولة القانون بزعامة نورى المالكى يضم عدة أحزاب سياسية صغيرة، سائرون للإصلاح يتبع مقتدى الصدر ويضم عدة كيانات مقربة من الصدر، ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوى وسليم الجبورى وصالح المطلق.

وتشمل الائتلافات والتحالفات العراقية، أيضًا، وطن "نشتمان" بزعامة برهم صالح يضم 3 أحزاب كردية، التحالف الكردستانى هو تحالف بين حزبى الاتحاد الوطنى والحزب الديمقراطى، تحالف الرافدين يتشكل من كتل وأحزاب مسيحية وآشورية وكلدانية، تحالف القرار بزعامة أسامة النجيفى هو تحالف سياسى يضم 11 حزبًا، جبهة تركمان كركوك ويضم أحزاب وكيانات تركمانية.



الائتلافات المنافسة فى الانتخابات العراقية 2018



التحالفات المنافسة فى الانتخابات العراقية 2018

وكانت قررت المحكمة الاتحادية العراقية، مطلع العام الجارى، إجراء الانتخابات التشريعية فى البلاد بموعدها المحدد، والانتخابات العراقية مقررة - حسب خطة الحكومة العراقية - فى 12 مايو المقبل، فيما يضغط رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، من أجل إجراء الانتخابات فى الموعد ذاته، وقال المتحدث الرسمى للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك - فى بيان، آنذاك، صحفى نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانيًا) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21 يناير 2018، قضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة فى المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد فى القرار التفسيرى رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21 يناير 2018".