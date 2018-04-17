إسرائيل تعزز انتشارها العسكرى فى مرتفعات الجولان خوفا من هجوم إيرانى محتمل







غزة(أ ش أ)

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلى نشر قواته الجوية والبرية فى منطقة مرتفعات الجولان.

وأضافت الصحيفة فى نبأ أوردته على موقعها الإلكترونى، أن هذه التحركات تستهدف التصدى لأى هجوم إيرانى محتمل بعد سلسلة من الهجمات الأخيرة على سوريا .