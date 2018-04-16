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وزير الخارجية البحرينى: القمة العربية نجحت فى تحقيق التضامن

الإثنين، 16 أبريل 2018 04:54 ص
وزير الخارجية البحرينى: القمة العربية نجحت فى تحقيق التضامن وزير الخارجية البحرينية خالد بن ‏أحمد


(أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن القمة العربية التى عقدت فى فى مدينة (الظهران) بالمملكة السعودية أمس الأحد نجحت فى تحقيق المزيد من التضامن العربى لبذل المزيد من الجهد لخدمة القضايا العربية الراهنة.

وقال الوزير البحرينى - فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)  "إن الحضور المكثف للقادة العرب فى اجتماعات القمة يعكس حرص العرب على معالجة القضايا الراهنة على الساحة العربية"، مشيرا إلى أن "قيادة السعودية للدورة الحالية للقمة ستسهم فى تحقيق نتائج كبيرة لصون الأمن القومى العربى وتوحيد كلمة العرب ومواجهة كل أعداء الأمة".

 


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