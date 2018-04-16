وزير التعليم العالى يغادر المنوفية بعد زيارتة لجامعة السادات

يذكر أن جامعة مدينة السادات جامعة مصرية حكومية مقرها مدينة السادات شمال غرب القاهرة الكبرى أنشئت في بادئ الأمر كمجموعة من الكليات تابعة لجامعة المنوفية فى الفترة من 1993 حتى 2007 ثم تم أعتمادها كفرع لجامعة المنوفية له إدارة وكيان من 2007 وحتى 2013 وذلك هو العام الذي تم اعتمادها كجامعة مستقلة.