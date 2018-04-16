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وزير التعليم العالى يغادر المنوفية بعد زيارتة لجامعة السادات

الإثنين، 16 أبريل 2018 02:12 م
وزير التعليم العالى يغادر المنوفية بعد زيارتة لجامعة السادات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى


المنوفية _ محمد فتحى
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غادر منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى جامعة السادات بمحافظة المنوفية، متوجها إلى القاهرة بعد زيارة له اليوم لجامعة مدينة السادات بمناسبة عيدها الخامس، حيث رفض الوزير افتتاح مبنى مشرحة كلية الطب البيطرى، اعتراضا على التشطيبات النهائية بالمبنى .

يذكر أن جامعة مدينة السادات جامعة مصرية حكومية مقرها مدينة السادات شمال غرب القاهرة الكبرى أنشئت في بادئ الأمر كمجموعة من الكليات تابعة لجامعة المنوفية فى الفترة من 1993 حتى 2007 ثم تم أعتمادها كفرع لجامعة المنوفية له إدارة وكيان من 2007 وحتى 2013 وذلك هو العام الذي تم اعتمادها كجامعة مستقلة.

 


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