وزير التعليم العالى يغادر المنوفية بعد زيارتة لجامعة السادات

وزير التعليم العالى يغادر المنوفية بعد زيارتة لجامعة الساداتالإثنين، 16 أبريل 2018 02:12 م
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
إضافة تعليق
غادر منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى جامعة السادات بمحافظة المنوفية، متوجها إلى القاهرة بعد زيارة له اليوم لجامعة مدينة السادات بمناسبة عيدها الخامس، حيث رفض الوزير افتتاح مبنى مشرحة كلية الطب البيطرى، اعتراضا على التشطيبات النهائية بالمبنى .
يذكر أن جامعة مدينة السادات جامعة مصرية حكومية مقرها مدينة السادات شمال غرب القاهرة الكبرى أنشئت في بادئ الأمر كمجموعة من الكليات تابعة لجامعة المنوفية فى الفترة من 1993 حتى 2007 ثم تم أعتمادها كفرع لجامعة المنوفية له إدارة وكيان من 2007 وحتى 2013 وذلك هو العام الذي تم اعتمادها كجامعة مستقلة.
إضافة تعليق
اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري
الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة