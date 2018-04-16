وزير التعليم العالى يصل المنوفية لحضور احتفالية جامعة السادات بعيدها الخامس







المنوفية _محمد فتحى

وصل منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى إلى جامعة السادات بمحافظة المنوفية ، لحضور احتفالية الجامعة بعيدها الخامس، بحضور الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة ، والدكتور حمدى عمارة نائب رئيس جامعة السادات ، وعمداء كليات الجامعة.

تبدأ فعاليات اليوم الأول بإقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والعروض الفنية وتكريم المتميزين من الطلاب والعاملين بالجامعة، فيما تبدأ فعاليات اليوم الثاني باستقبال الوزراء ورؤساء الجامعات المشاركين في الاحتفال وضيوف الجامعة والتكريم.

يذكر أن جامعة مدينة السادات جامعة مصرية حكومية مقرها مدينة السادات شمال غرب القاهرة الكبرى أنشئت في بادئ الأمر كمجموعة من الكليات تابعة لجامعة المنوفية فى الفترة من 1993 حتى 2007 ثم تم أعتمادها كفرع لجامعة المنوفية له إدارة وكيان من 2007 وحتى 2013 وذلك هو العام الذي تم اعتمادها كجامعة مستقلة .



وزير التعليم العالى يصل المنوفية



وزير التعليم العالى يصل المنوفية