نائب طهطا :وزير الرياضة وافق على دعم مراكز شباب طهطا و شطورة بـ 120 ألف جنيه







سوهاج محمود مقبول

قال مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة طهطا فى محافظة سوهاج لـ"اليوم السابع" إن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة وافق على دعم مراكز شباب إدارتى طهطا و شطورة دعما ماليا قدرة 120 ألف جنيه بإسم الوحدة الحسابية بمديرية الشباب والرياضه بسوهاج وذلك لتكثيف النشاط الرياضى بتلك المراكز خلال فترة الصيف وعطلات المدارس والجامعات.

شمل الدعم مراكز شباب "الخزندرية ،غرب بخواج ، فؤاد عباس ، الصفيحه ، الجبيرات ، الجريدات" بواقع 10 ألاف جنية لكل مركز و دعم مراكز شباب "شطورة ، الشيخ زين الدين ، السوالم

وكان وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم قد حصل منذ عدة شهور على موافقة الوزير لدعم نادى طهطا الرياضى دعما ماديا قدره 75 ألف جنيه لاستكمال مسيرتة الرياضيه