مستشفى بنى سويف تستقبل شابا مصابا باضطراب بالوعى بسبب لعبة الحوت الازرق

مستشفى بنى سويف تستقبل شابا مصابا باضطراب بالوعى بسبب لعبة الحوت الازرقالإثنين، 16 أبريل 2018 03:59 م
لعبة الحوت الأزرق
إضافة تعليق
استقبل اليوم مستشفى بنى سويف العام "محمد س" 19 سنة برفقة اصدقائه مصاب باضطراب فى الوعى وعلى يده وشم، وبسؤال مرافقيه أكدوا على أنه أخبرهم بممارسة لعبة الحوت الأزرق، وطلب منه" أدمن اللعبة"، فى إحدى مراحلها تناول مادة معينة ما أدى إلى إصابته باضطراب.
تم تحويل الشاب إلى قسم العناية المركزة و أجرى الطبيب أحمد حميد فحصا شاملا لشباب الذى تم نقله لقسم العناية المركزة، وأخطر الدكتور هانى همام مدير المستشفى نقطة شرطة المستشفى، وتم التحفظ على الشاب الذى غادر برفقة اصدقاءه إلى قسم شرطة بنى سويف، وتم عرضه على النيابة وقررت سحب عينة من دمه ، لإرسالها إلى معهد السموم بالقاهرة لتحليلها ومعرفة النتائج.
إضافة تعليق
اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري
الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة