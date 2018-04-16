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مستشفى بنى سويف تستقبل شابا مصابا باضطراب بالوعى بسبب لعبة الحوت الازرق

الإثنين، 16 أبريل 2018 03:59 م
مستشفى بنى سويف تستقبل شابا مصابا باضطراب بالوعى بسبب لعبة الحوت الازرق لعبة الحوت الأزرق


بنى سويف - أيمن لطفى
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استقبل اليوم مستشفى بنى سويف العام "محمد س"  19 سنة  برفقة اصدقائه مصاب باضطراب فى الوعى وعلى يده وشم، وبسؤال مرافقيه أكدوا على أنه أخبرهم بممارسة لعبة الحوت الأزرق، وطلب منه" أدمن اللعبة"، فى إحدى مراحلها تناول مادة معينة ما أدى إلى إصابته باضطراب.

تم تحويل الشاب  إلى قسم العناية المركزة و أجرى الطبيب أحمد حميد فحصا شاملا لشباب الذى تم نقله لقسم العناية المركزة، وأخطر الدكتور هانى همام مدير المستشفى نقطة شرطة المستشفى، وتم التحفظ على الشاب الذى غادر برفقة اصدقاءه إلى قسم شرطة بنى سويف،  وتم عرضه على النيابة وقررت سحب عينة من دمه ، لإرسالها إلى معهد السموم بالقاهرة لتحليلها ومعرفة النتائج.


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