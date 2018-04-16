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محافظ الدقهلية يقرر الغلق الإدارى لـ23 منشأة طبية خالفت قوانين العمل

الإثنين، 16 أبريل 2018 09:35 ص
محافظ الدقهلية يقرر الغلق الإدارى لـ23 منشأة طبية خالفت قوانين العمل الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية


الدقهلية- شريف الديب
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قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأثنين، غلق 23 منشأه وعيادة طبيه ومعامل تحاليل ومراكز علاجية ومستشفيات خاصة غلقاً إدارياً، شملت مراكز علاج طبيعى وتغذيه، عيادات نفسيه وعصبيه، نساء وتوليد، قلب وأوعيه دموية، معامل تحاليل، بصريات، عيادات أسنان، باطنه، جراحه، مخ واعصاب، عظام، أطفال، تخصصات مختلفة، بمراكز ومدن المنصورة، السنبلاوين، المطرية.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشان نتائج المرور الميدانى لإدارة العلاج الحر بمديريه الصحة، للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، وثبوت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القرار أوصى بإغلاق هذه المنشآت غلقا اداريا لمخالفتها للقوانين المنظمة للعمل لهذه المنشآت.

ووجه الشعراوي، وكيل وزاره الصحة، اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحه وحياه المواطنين، مشدداً على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

 

 


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