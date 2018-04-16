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محافظ البحيرة : انشاء 2020 وحدة إسكان إجتماعى جديدة بمدينة دمنهور

الإثنين، 16 أبريل 2018 03:59 م
محافظ البحيرة : انشاء 2020 وحدة إسكان إجتماعى جديدة بمدينة دمنهور المهندسة ناديه عبدة محافظ البحيرة


البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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أعلنت المهندسة نادية عبده ،محافظ البحيرة،انشاء 2020 وحدة إسكان إجتماعى جديدة بمدينة دمنهور.

وأوضحت نادية فى بيان لها اليوم إنه تم استخراج التراخيص والطرح لإنشاء  40 وحدة سكنيه بأرض الإنشاء والتعمير بمدينه دمنهور و 40 وحدة سكنيه  اخرى بمنطقه زهراء الابعاديه و290 وحدة سكنيه بمنطقه مثلث الخوالقه أمام الشرطة العسكرية.

كما أكدت نادية على أنه تم استخراج شهادة الصلاحية لمساحه 10 أفدنه خلف شركه مياه الشرب بدمنهور لإقامة عدد 1650 وحدة سكنية عليها. 

من جانبه أكد أسامة عبد الحافظ  وكيل وزارة الاسكان بالبحيرة فى بيان له اليوم أن مساحة الوحدة ستكون طبقا لنموذج الإسكان الاجتماعي المعتمد من وزارة الإسكان وسوف يتم مراعاة المساحات الخضراء بين تلك الوحدات،مشيرا إلى أن تلك الوحدات الجاري طرحها والمزمع انشاؤها سوف تتضمن دور أرضى وخمسة ادوار علويه وسيتم الاستفادة بالارتفاعات القصوى لانشاء اكبر عدد ممكن من الوحدات فى موقع خلف شركه مياه الشرب بدمنهور وفقا للتخطيط العمراني لمدينة دمنهور.

كما ستتضمن تلك الوحدات ايضا اقامه محال ووحدات تجارية وغيرها من المرافق العامة كدورات المياه وغرف الكهرباء.

   


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