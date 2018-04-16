مباحث تموين الإسماعيلية تضبط سيارة محملة بعبوات عسل أبيض مغشوش







الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط سيارة محملة بكمية من العبوات بداخلها عسل أبيض مغشوش وزنت الكمية حوالى 800 كيلو جرام.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين مفادها قيام أحد الاشخاص بتوزيع كميات من العسل الابيض المغشوش وبدون علامات او بيانات ومجهول المصدر.

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلوماتوعقب تقنين الإجراءات تمكن العميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين وهريدى محمد مفتش الرقابة التموينية بمباحث التموين والقوة المرافقة لهما من ضبط السيارة قيادة "علاء الدين.ال.ع"52 عاما تاجر ومقيم القرين بمحافظة الشرقية وبتفتيش السيارة تم ضبط كمية من الصفائح "صاج" 40 صفيحة مملوءة بكميات من العسل الابيض المغشوش مجهول المصدر وبدون علامات او بيانات او تواريخ صلاحية بلغ وزن المضبوطات حوالى 800 كيلو جرام

تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات ، تحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.