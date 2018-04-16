ليبرمان: إسرائيل ترفض تقييد روسيا تحركاتها فى سوريا







القدس (أ ف ب)

صرح وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان الاثنين، أن إسرائيل لن تقبل أن تفرض روسيا قيوداً على أنشطتها فى سوريا أو المنطقة بعد أسبوع على غارة دامية على سوريا نسبت إلى إسرائيل.

وقال ليبرمان فى مقابلة عبر الفيديو مع موقع "واللا" الإخبارى ردا على سؤال حول انتقادات روسيا للضربة الأخيرة "سنحافظ على حرية العمل كاملة. لن نقبل أى قيود فيما يتعلق بمصالحنا الأمنية".

واستدرك قائلاً "لكننا لا نريد استفزاز الروس، لدينا خط اتصال مفتوح على مستوى كبار الضباط، الروس يفهموننا والحقيقة هى أننا نجحنا لسنوات فى تجنب الاحتكاك معهم" فى سوريا.

وفى 9 أبريل، اتهمت دمشق وموسكو وإيران إسرائيل باستهداف قاعدة التيفور الجوية العسكرية السورية فى وسط البلاد موقعة 14 قتيلاً من قوات النظام ومقاتلين موالين لها، "بينهم ثلاثة ضباط سوريين ومقاتلون إيرانيون"، على ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان. ورفض الجيش الإسرائيلى التعليق على الضربة.

ورفض المسئولون الإسرائيليون تأكيد مسؤوليتهم عن الهجوم.