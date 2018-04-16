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كلية العلوم جامعة الإسكندرية تحتفل بيوم الأرض الأحد المقبل

الإثنين، 16 أبريل 2018 12:18 م
كلية العلوم جامعة الإسكندرية تحتفل بيوم الأرض الأحد المقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية


الإسكندرية – هناء أبو العز
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تنظم كلية العلوم جامعة الأسكندرية احتفالية كبرى تحت عنوان قطرة ماء تساوى حياه وذلك يوم الأحد المقبل،تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الأسكندرية فى اطار الإحتفال باليوم العالمي للأرض،وبمشاركة عدد كبير من الشركات و المؤسسات الصناعية و بحضور لفيف من خبراء الصناعة وأساتذة الجامعات لفتح حوار حول تعظيم الأستفادة من كل قطرة ماء فى سبيل تنمية مصرنا الغالية.

كما يشارك في الأحتفالية طلاب الجامعه و عدد من طلاب مدارس محافظة الأسكندرية .

وصرح الدكتور علاء رمضان عميد كلية العلوم ان الأحتفالية تهدف الى التوعية بمشكلة المياة على المستوى المحلى و الأقليمى و الدولى ووضع مصر المائى الذى يستوجب زيادة الوعى و ترشيد ما لدينا من مياة و أيضا ضرورة البحث عن مصادر أخرى للمياة .

 

 

 
 
 
 
 
 

 


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