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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 22 فلسطينيا فى القدس والضفة الغربية

الإثنين، 16 أبريل 2018 09:19 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 22 فلسطينيا فى القدس والضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية


رام الله (أ ش أ)
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة فى مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، طالت 22 شابا فلسطينيا.

وقال مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت خلال اقتحام الاحتلال لمنازل المواطنين فى عدد من المدن ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات فى صفوف الشبان.

ففى شمال الضفة .. اعتقلت قوات الاحتلال فى محافظة جنين 4 شبان من بلدة قباطية جنوب جنين فجر اليوم.. وفى قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان منهم شابان من المدينة وشاب فى بلدة عزون شرق المحافظة.. كما جرى اقتحام مدينة طولكرم وتمركزت دوريات الاحتلال قرب مفرق الشاهد.

وفى نابلس، أصيب 3 شبان خلال مواجهات اندلعت وسط المدينة بعد اقتحام قوات الاحتلال لإحياء فى المدينة ومخيم بلاطة، وتم اعتقال 3 شبان، منهم شاب من المدينة، وشاب من بلدة عوريف جنوب نابلس، وآخر من مخيم بلاطة.

وفى رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عارورة شمال مدينة رام الله، وداهمت عددا من المنازل.. فيما اعتقل 8 شبان من مخيم الجلزون. وشاب من سلواد بضواحى رام الله.

وفى جنوب الضفة، اعتقل الاحتلال من بيت لحم شابا من مخيم الدهيشة. وشابا من الخليل.

وفى القدس، تم اعتقال شاب من منزله فى مخيم شعفاط شمال شرق القدس، واقتحام حى رأس خميس ومداهمة أحد المنازل.

فى سياق آخر، وصل الصحفى أحمد أبو حسين، إلى مجمع فلسطين الطبى بمدينة رام الله قادما من المستشفى الأندونيسى فى قطاع غزة، بواسطة مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.ويعانى أبو حسين من جروح خطرة جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الثالث عشر من الشهر الجاري، خلال تغطيته مسيرة العودة السلمية التى خرجت شرق القطاع.


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