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فيديو وصور.. تعرف على أسباب رفض محافظ أسوان استكمال افتتاح مدرسة بـ"النقرة"

الإثنين، 16 أبريل 2018 07:06 م
فيديو وصور.. تعرف على أسباب رفض محافظ أسوان استكمال افتتاح مدرسة بـ"النقرة" محافظ أسوان


أسوان – عبد الله صلاح
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رفض اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إعلان افتتاح مدرسة الآمال للتعليم الأساسى، التابعة لمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة، رغم قيام المحافظ بقص شريط الافتتاح للمدرسة، وذلك لعدة أسباب وضحها المحافظ :

1- تراجعه جاء تحقيقاً للمصداقية والشفافية الكاملة.

2- تم إنشائها على مساحة 2600 متر مربع، وبتكلفة  9 مليون جنيها، ولا يوجد أثاثات ومقاعد دراسية.

3- عدم توصيل المرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء.

4- عدم إنهاء تنجيل الملاعب بالمدرسة.

5- عدم توافر بعض الوسائل التعليمية داخل المدرسة.

وعقب هذه الواقعة، قرر محافظ أسوان، عدم افتتاح أى موقع خدمى أو مرافق إلا بعد مرور لجنة برئاسة مساعد المحافظ، للتأكد من توافر جميع الإمكانيات المؤهلة لافتتاح هذا الموقع ليكون جاهزاً للتشغيل وتقديم الخدمات بصورة كاملة للمواطنين.

 

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