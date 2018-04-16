صور.. طلاب صيدلة السادات يطالبون وزير التعليم العالى بتوفير مواصلات داخلية







المنوفية _ محمد فتحى

أوقف طلاب كلية الصيدلية بجامعة السادات بمحافظة المنوفية، موكب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أثناء تفقده الإنشاءات بالجامعة تمهيدا لافتتاحها، احتجاجا على عدم وجود وسائل مواصلات لنقل الطلاب من مبنى كلية الصيدلة إلى داخل المدينة، التى تبعد عن الكلية حوالى 7 كليو على التقريب.

ومن جانبه، وعدهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بحل المشكلة وتوفير وسائل مواصلات لهم .

يذكر أن جامعة مدينة السادات جامعة مصرية حكومية مقرها مدينة السادات شمال غرب القاهرة الكبرى أنشئت في بادئ الأمر كمجموعة من الكليات تابعة لجامعة المنوفية فى الفترة من 1993 حتى 2007 وتم اعتمادها كفرع لجامعة المنوفية له إدارة وكيان من 2007 وحتى 2013 وذلك هو العام الذي تم اعتمادها كجامعة مستقلة .



طلاب كلية الصيدلة مع وزير التعليم العالى

طلاب كلية الصيدلة مع وزير التعليم العالى

طلاب كلية الصيدلة مع وزير التعليم العالى